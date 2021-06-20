"Я вижу, что каждый игрок понимает важность этого матча. Мы хотим войти в историю благодаря победе над Украиной.

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Австрия никогда раньше не выходила из группы на Евро. Мы очень взволнованы и очень хотим победить", – цитирует Алабу официальный сайт UEFA.

Последний поединок группового этапа группы С состоится 21 июня, начало в 19:00. Для гарантированного выхода в плей-офф австрийцам нужна только победа, Украину устроит и ничья.

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