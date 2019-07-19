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Алаба – главная трансферная цель Барселоны на позицию левого защитника

19 июля 23:06 40 Читати українською
Алаба – главная трансферная цель Барселоны на позицию левого защитника
Давид Алаба / Фото: Bild

Барселона хочет повысить конкуренцию на левом фланге обороны.

Барселона рассматривает вариант с приобретением защитника Баварии Давида Алабы. Таким образом каталонцы хотят повысить конкуренцию на левом фланге защиты, где играет Жорди Альба, сообщает ESPN.

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Отмечается, что звездный австриец сам предложил свои услуги "блаугранас" через своих агентов. Также боссам Барселоны нравится универсальность футболиста.

К слову, в прошлом сезоне в активе Алабы 43 поединка за Баварию во всех турнирах, где 27-летний футболист забил 3 раза и отдал 7 результативных передач.

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