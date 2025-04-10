Аль-Шабаб снова не позволил Бущану посмотреть за своей победой
Аль-Шабаб обыграл Аль-Ухдуд в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии (2:0). Читайте подробности на "Футбол 24".
Чемпионат Саудовской Аравии, 27-й тур
Аль-Шабаб – Аль-Ухдуд – 2:0
Голы: Гуанка, 12, Хамдалла, 45+4 (с пенальти)
Украинский вратарь Георгий Бущан снова не попал в стартовый состав Аль-Шабаба – более того, не было его и в заявке на игру с Аль-Ухдудом. Это связано с лимитом на легионеров в саудовском чемпионате. Главный тренер команды Фатих Терим вынужден чередовать легионеров, и отказывать им в праве быть заявленными на матч.
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Аль-Шабаб справился с 11-й командой чемпионата и без Бущана. Вратарь хозяев Абдулла Маюф отыграл "на ноль".
Аль-Шабаб остаётся на 6-м месте турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии. В следующем туре команду ждёт претендент на чемпионство Аль-Хиляль.
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