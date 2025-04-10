Чемпионат Саудовской Аравии, 27-й тур

Аль-Шабаб – Аль-Ухдуд – 2:0

Голы: Гуанка, 12, Хамдалла, 45+4 (с пенальти)

Украинский вратарь Георгий Бущан снова не попал в стартовый состав Аль-Шабаба – более того, не было его и в заявке на игру с Аль-Ухдудом. Это связано с лимитом на легионеров в саудовском чемпионате. Главный тренер команды Фатих Терим вынужден чередовать легионеров, и отказывать им в праве быть заявленными на матч.

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Аль-Шабаб справился с 11-й командой чемпионата и без Бущана. Вратарь хозяев Абдулла Маюф отыграл "на ноль".

Аль-Шабаб остаётся на 6-м месте турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии. В следующем туре команду ждёт претендент на чемпионство Аль-Хиляль.

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