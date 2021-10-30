Катарский гранд вынужден был делать публичное заявление по поводу будущего Хави Эрнандеса на посту главного тренера клуба. Ему пророчат уход в Барсу.

"Руководство команды сообщает, что у Хави есть двухлетний контракт с клубом и он полностью сосредоточен на грядущих матчах команды, чтобы сохранить наше лидерство в лиге и защитить титул", – говорится в заявлении пресс-службы.

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Накануне сообщалось, что 41-летний испанец согласовал с руководством Аль-Садда свой уход в Барселону и сообщил о решении игрокам. Но в лагере 14-кратного чемпиона Катара попросили Хави задержаться еще на две встречи – против Аль-Ахли Дохи и Аль-Духайля.

К слову, сейчас Хави Эрнандеса в Барселоне "подстраховывает" Серхи Бархуан. Его Жоан Лапорта назначил временным тренером и именно он, очевидно, будет на тренерском мостике "блаугранас" в матче ЛЧ против Динамо в Киеве.

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