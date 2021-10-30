Руководитель пресс-службы катарского клуба Ахмед Аль-Ансари отреагировал на информацию о неизбежном возвращении Хави в столицу Каталонии на место уволенного Рональда Кумана.

"У нас нет официальных предложений от других. Любой хоть немного профессиональный клуб должен начать переговоры с другой стороной относительно футболиста или тренера с действующим контрактом", – цитирует Аль-Ансари La Vanguardia .

Аль-Садд сделал заявление о возвращении Хави в Барселону

Накануне сообщалось, что 41-летний испанец согласовал с руководством Аль-Садда свой уход в Барселону и сообщил об этом решении игроков. Но позже катарцы выступили с официальным заявлением, что Хави сосредоточен на подготовке к ближайшим встречам чемпионата.

К слову, сейчас "блаугранас" возглавляет Серхи Бархуан. Его Жоан Лапорта назначил временным тренером, пока не уладятся все нюансы с возвращением Хави Эрнандеса.

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