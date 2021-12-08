Хавьер Грасия стал новым главным тренером Аль-Садда, сообщает официальный сайт клуба.

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В этой должности 51-летний специалист заменил Хави Эрнандеса, который возглавил Барселону. Последним клубом Грасии была Валенсия, также у него есть опыт работы в Уотфорде, Малаге, Олимпиакосе и других клубах.

"Я знаю, что здесь сделал Хави как игрок и тренер. Мы сохраним атакующий настрой и будем стараться быть агрессивными на половине поля соперника", – отреагировал Грассия на свое назначение.

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