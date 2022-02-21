Аль-Садд эффектной победой 8:2 защитил титул чемпиона – первый титул Грасии
19:45 - Читати українською
Катар узнал имя триумфатора сезона 2021/22. Им стала команда Хавьера Грасии.
В поединке чемпионата Катара Аль-Садд разгромил Аль-Ахли со счетом 8:2 и стал недостижимым для соперников за несколько туров до финиша.
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Таким образом Аль-Садд стал чемпионом и защитил свой титул. Этот триумф стал 16-м в истории клуба. Команду возглавляет Хавьер Грасия, для которого этот титул стал первым в тренерской карьере.
Напомним, 51-летний испанский специалист заменил на тренерском мостике Хави Эрнандеса, который сейчас работает в Барселоне.
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