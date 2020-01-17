Аль-Садд Хави стал обладателем Кубка наследного принца Катара

Катарский Аль-Садд выиграл второй трофей под руководством легендарного Хави.

Хави вместе со своим Аль-Саддом разгромил Аль-Духайль (4:0) в финале Кубка наследного принца Катара.

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Дело было сделано еще в первом тайме, когда Нам открыл счет в матче, а Бунеджа оформил дубль еще до перерыва. Точку в матче ударом с пенальти поставил Афиф.

Таким образом, это второй трофей в тренерской карьере Хави. В августе его подопечные выиграли Кубок шейха Яссима.

Отметим, что в розыгрыше Кубка наследного принца Катара участвуют четыре лучшие по итогам чемпионата команды. Чемпион играет с клубом, который занял четвертое место, а вторая и третья команды страны встречаются между собой. Полуфиналы состоят из двух матчей, а финал – из одного.

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