Ранее днем Аль-Наср обыграл Аль-Иттихад (2:1) в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Перед этой встречей Карим Бензема заявил, что победителем во вторник станет лучший игрок, намекая на себя: "Криштиану – один из величайших игроков... но завтра победит лучший". Эти слова явно не понравились Аль-Насру.

Роналду проявил невиданную щедрость, ассистировав Феликсу – клуб Криштиану в меньшинстве переиграл Бензема, Мане удалили

"Он прославился, находясь в его тени. И он решил, что сегодня он будет лучшим?", – написал саудовский клуб на своем официальном аккаунте в Твиттере.

Криштиану Роналду и Карим Бензема провели вместе девять сезонов в Реале и добились с испанскими грандами множества успехов.