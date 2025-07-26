Аль-Наср без Криштиану Роналду обыграл австрийский Санкт-Йохан в контрольном матче со счетом 5:2. Саудовцы пропустили первыми, но это не помешало им забить целых пять голов в ворота соперника.

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Голами отметились Мане, Гариб, Симакан и Аль-Сулейхим. Еще в одном случае австрийцы забили сами себе.

Этот матч стал дебютным для главного тренера команды Жорже Жезуша. Дальше Аль-Наср ждет товарищеский матч против Тулузы, а затем встреча за Суперкубок против Аль-Иттихада.