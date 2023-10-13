"Его переход, безусловно, стал большим землетрясением. Это был очень амбициозный и блестящий шаг от нашего клуба. Это была коллективная работа.

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Чтобы убедить такую большую звезду, как Криштиану, вы должны представить ему хороший проект. Дело не только в деньгах. Криштиану – легенда. Каждый раз, когда вы проверяете его цифры, вы удивляетесь. Кажется, у этого парня нет предела. У него много амбиций. Вы должны предложить ему возможность продолжить его удивительный путь в мире футбола – это то, что мы сделали.

Больше всего меня поражает то, насколько он предан делу. Уровень профессионализма, который он демонстрирует ежеминутно в клубе и вне его, вся инфраструктура, которую он строит в своем доме, чтобы иметь лучшее восстановление, чтобы быть в лучшем состоянии. Меня также поражает, насколько он прост со всеми в клубе. Но он очень заточен на конкуренцию. А такие люди любят побеждать", – цитирует Салазара Goal.

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