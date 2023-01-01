Аль-Наср озвучив мотиви підписання Роналду
Пресслужба саудівського клубу, який оформив головний трансфер зими, оцінила значення цієї події для усієї країни.
"Это больше, чем просто творение истории. Это подписание не только вдохновит наш клуб достигать самых больших вершин, но и вдохновит наши лигу, нацию, будущие поколения, ребят и девушек быть лучшей версией себя.
Роналду мог поехать на другой край света – известный еще один клуб, дававший астрономические деньги звезде
Криштиану, добро пожаловать в Аль-Наср – твой новый дом", – пресс-служба клуба во время объявления трансфера.
Напомним, вчера португалец подписал контракт на 2,5 года с космической зарплатой, которая с бонусами может достигать 200 миллионов евро в год. Аль-Наср сражается за чемпионство в Саудовской Аравии, которое не может завоевать уже три года подряд.
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