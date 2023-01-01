"Это больше, чем просто творение истории. Это подписание не только вдохновит наш клуб достигать самых больших вершин, но и вдохновит наши лигу, нацию, будущие поколения, ребят и девушек быть лучшей версией себя.

Роналду мог поехать на другой край света – известный еще один клуб, дававший астрономические деньги звезде

Криштиану, добро пожаловать в Аль-Наср – твой новый дом", – пресс-служба клуба во время объявления трансфера.

Напомним, вчера португалец подписал контракт на 2,5 года с космической зарплатой, которая с бонусами может достигать 200 миллионов евро в год. Аль-Наср сражается за чемпионство в Саудовской Аравии, которое не может завоевать уже три года подряд.

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