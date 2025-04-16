По информации The Telegraph, Аль-Наср хочет усилить линию полузащиты, и футболист Челси считается "их мечтой". Утверждается, что сумма этого трансфера может превысить 100 миллионов фунтов. 23-летний эквадорец стал единственным игроком Челси, который выходил в стартовом составе во всех матчах английской Премьер-лиги в этом сезоне.

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"В данный момент я думаю, что он один лучший или один из лучших опорных полузащитников в мире. Он играет фантастически. Самое лучшее в Мойзесе – это то, что каждый день он серьезно работает, он очень скромный, очень добрый, вежливый, он фантастический парень", – отмечал недавно наставник Челси Энцо Мареска.

Кайседо присоединился к Челси в 2023 году и подписал 8-летний контракт.

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