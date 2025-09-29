Боссы Аль-Иттихада ведут переговоры с Хави, информирует журналист Маттео Моретто. Сообщается, что 45-летний специалист является одним из главных кандидатов на замену Лорану Блану, который был уволен после поражения от Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии (0:2).

Согласно источнику, Хави – не единственный кандидат на вакантную должность.

Напомним, что он остается без работы с тех пор, как покинул Барселону по окончании сезона 2023/24. Хави скрупулезно подходит к выбору своего следующего места работы. Так, ранее он отказал Байеру после того, как "фармацевты" уволили Эрика Тен Хага.

