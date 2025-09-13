Аль-Хиляль вырвал ничью против Аль-Кадисии – гол неудачника Ливерпуля, спасительный пенальти игрока сборной Португалии
Аль-Хиляль и Аль-Кадисия встречались во втором туре чемпионата Саудовской Аравии. Отчет об игре и результат встречи – в этой новости на "Футбол 24".
Саудовская Аравия, 2-й тур
Аль-Хиляль – Аль-Кадисия – 2:2
Голы: Нуньес, 49 Невеш, 73 (пен.) – Бонсу Баа, 6, Киньйонес, 50
Аль-Хиляль спасся в игре против Аль-Кадисии в рамках второго тура чемпионата Саудовской Аравии. Команда Жорже Жезуша неудачно начала игру, пропустив уже на шестой минуте встречи – забил Бонсу Баа.
Аль-Хиляль пытался изо всех сил сравнять счет, но голкипер Аль-Кадисии Коэн Кастельс был на высоте и сохранил ворота сухими в первом тайме.
Уже на старте второй сорокапятиминутки экс-игрок Ливерпуля Дарвин Нуньес сравнял счет во встрече с передачи Малкома.
Не прошло и минуты, как Аль-Кадисия снова была впереди – Хулиан Киньйонес сделал на табло 2:1 в пользу гостей.
Далее Аль-Кадисия начала отбиваться, однако на 73-й минуте Сергей Милинкович-Савич заработал пенальти для Аль-Хиляля, который реализовал Рубен Невеш.
Подопечные Жезуша даже могли вырывать победу, но Кастельс несколько раз выручил свою команду, оставив счет ничейным – 262...