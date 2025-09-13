Аль-Хиляль и Аль-Кадисия встречались во втором туре чемпионата Саудовской Аравии. Отчет об игре и результат встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 2-й тур

Аль-Хиляль – Аль-Кадисия – 2:2

Голы: Нуньес, 49 Невеш, 73 (пен.) – Бонсу Баа, 6, Киньйонес, 50

Аль-Хиляль спасся в игре против Аль-Кадисии в рамках второго тура чемпионата Саудовской Аравии. Команда Жорже Жезуша неудачно начала игру, пропустив уже на шестой минуте встречи – забил Бонсу Баа.

️ BUUUTTT ! Bonsu Baah



Le ghanéen ouvre le score dans ce choc !



6’ | Al Hilal 0 - 1 Al Qadsiah pic.twitter.com/WgBz0caXs8 — SPL (@ActuSPL) September 13, 2025

Аль-Хиляль пытался изо всех сил сравнять счет, но голкипер Аль-Кадисии Коэн Кастельс был на высоте и сохранил ворота сухими в первом тайме.

Уже на старте второй сорокапятиминутки экс-игрок Ливерпуля Дарвин Нуньес сравнял счет во встрече с передачи Малкома.

️ BUUUTTT ! DARWIN NUÑEZ



Il égalise et inscrit son tout premier but en Roshn Saudi League !



49’ | Al Hilal 1 - 1 Al Qadsiah pic.twitter.com/xpbCYBsTVx — SPL (@ActuSPL) September 13, 2025

Не прошло и минуты, как Аль-Кадисия снова была впереди – Хулиан Киньйонес сделал на табло 2:1 в пользу гостей.

Далее Аль-Кадисия начала отбиваться, однако на 73-й минуте Сергей Милинкович-Савич заработал пенальти для Аль-Хиляля, который реализовал Рубен Невеш.

️ BUUUTTT ! Ruben Neves



Al Hilal revient au score et le match est loin d’être fini ! La celebration… ️



73’ | Al Hilal 2 - 2 Al Qadsiah https://t.co/N3fjsBAF1U pic.twitter.com/TPyN95luQy — SPL (@ActuSPL) September 13, 2025

Подопечные Жезуша даже могли вырывать победу, но Кастельс несколько раз выручил свою команду, оставив счет ничейным – 262...