Аль-Хиляль в фееричном матче добыл путевку в полуфинал азиатской ЛЧ, забив 7 голов – экс-звезда АПЛ оформил 1+2
Аль-Хиляль поиздевался над Гвангю (7:0) в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".
Азиатская ЛЧ, четвертьфинал
Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Гвангю (Южная Корея) – 7:0
Голы: Милинкович-Савич, 6, Леонардо, 25, Аль-Давсари, 33, 84, Митрович, 55, Малком, 79, Аль-Хамдан, 86
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Аль-Хиляль легко разобрался с представителем Южной Кореи. Саудовский клуб одержал блестящую победу, забив семь голов. Дубль в свой актив записал Аль-Давсари, а звезды европейского футбола отметились забитыми мячами. Александр Митрович, выступавший в АПЛ, оформил 1+2 по системе гол+пас.
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