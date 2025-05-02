Аль-Хиляль официально уволил тренера позорного вылета – его ждет работа в Бразилии после фиаско из Анчелотти
Главный тренер Аль-Хиляля Жорже Жезуш завершил свое приключение в Саудовской Аравии.
"Синие" вылетели из азиатской ЛЧ от Аль-Ахли, проиграв со счетом 1:3. В национальном чемпионате дела идут не лучшим образом – отставание от Аль-Иттихада на шесть очков.
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Как информирует A Bola, Аль-Хиляль решил уволить Жорже Жезуша с поста тренера немедленно из-за плохих результатов. Португалец с "синими" получил титул чемпиона Саудовской Аравии в прошлом сезоне, а также дважды выигрывал Суперкубок и Кубок.
После того как сборной Бразилии не удалось договориться с Карло Анчелотти, Жезуш стал главным кандидатом на пост наставника "селесао".
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