Аль-Хиляль Развана Луческу победил в первом матче финала азиатской Лиги чемпионов

Украина — 08:00 483
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Бавария растоптала Боруссию Д: мертвые "шмели" не жужжат, с Мюллера и Ко сбросили оковы, сенсационный 19-летний геройГермания — 00:19 541
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Бернли – Вест Хэм: Ярмоленко с упущенным шансом, очередной провал лондонцев, туманные перспективы украинца и компанииАнглия — 9 нояб 1648
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Реал разгромил Эйбар и стал лидером чемпионата Испании – соперник сборной Украины получил полную авоську головИспания — 9 нояб 300
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