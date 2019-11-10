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Аль-Хиляль Развана Луческу победил в первом матче финала азиатской Лиги чемпионов

11:07 31 Читати українською
Аль-Хиляль Развана Луческу победил в первом матче финала азиатской Лиги чемпионов
Андре Каррильо / FOX Sports Asia

В первом матче финала Лиги чемпионов Азии Аль-Хиляль дома обыграл японскую Ураву Редс.

Лига чемпионов Азии, финал, первый матч

Аль-Хиляль – Урава Редс – 1:0

Гол: Каррильо, 70.

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Победу подопечным Развана Луческу принес гол экс-форварда английского Уотфорда Андре Каррильо. Также в составе команды из Саудовской Аравии вышли на поле Себастьян Джовинко и Бафетимби Гомис.

Второй матч финала состоится 24-го ноября в Японии.

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