Аль-Хиляль подтвердил, что Неймар пропустит следующие четыре-шесть недель после того, как сканирование выявило у бразильского нападающего разрыв подколенного сухожилия. Форвард недавно вернулся после 12-месячного перерыва после операции на передней крестообразной связи и в своём втором матче за саудовский клуб получил новую травму.

Неймар высказался о своем новом повреждении после травмы, из-за которой пропустил целый год: "Врачи предупреждали меня"

Саудовский клуб подтвердил, что нападающий, скорее всего, не сможет играть до Рождества. В среду в испанской прессе появилась информация о том, что клуб из Эр-Рияда рассматривал возможность расторжения контракта с Неймаром в январе.

"Это нормально, что такое происходит через год после той травмы, врачи уже предупреждали меня, поэтому мне нужно быть осторожным и иметь больше игрового времени", – прокомментировал Неймар свою травму.

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