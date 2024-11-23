Саудовская Аравия, 11 тур

Аль-Халидж – Аль-Хиляль – 3:2

Голы: Аль Салем, 45, 47, Мартинш, 85 – Леонардо, 12, Митрович, 37

С тех пор как власти Саудовской Аравии закинули в футбол бесчисленную сумму денег, на внутренней арене никто не мог сравниться с Аль-Хилялем. Он не просто выигрывал все трофеи, а даже не проигрывал. Однако все серии рано или поздно завершаются.

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Игра против Аль-Халиджа началась по сценарию фаворита, который на 37 минуте вел 2:0. Возможно, Аль-Хиляль слишком верил в собственную силу, но этого преимущества оказалось мало. Соперник сумел забить три гола и больше не пропустить. Первое поражение Аль-Хиляля в Саудовской Аравии с 23 мая 2023 года. Беспроигрышная серия длилась 57 матчей.

Благодаря сенсационному результату в этом матче может смениться лидер турнирной таблицы чемпионата. Если Аль-Иттихад с Каримом Бензема завтра победит Аль-Фатех, то выйдет на текущее первое место.