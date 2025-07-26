После отказа лететь с Ньюкаслом на предсезонные сборы Александр Исак получил щедрое предложение от Аль-Хиляля, сообщает The Guardian.

Ньюкасл нашел замену Исаку на фоне слухов о Ливерпуле – придется выложить 100 млн

Саудовский клуб предлагает шведу зарплату примерно в 600 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Но сумасшедшее финансовое предложение может не убедить Исака, который еще хочет поиграть на самом высоком уровне. 25-летний форвард желает попробовать свои силы в Ливерпуле, но ценник, который вывесили боссы Ньюкасла, может быть не по карману "красным". Речь идет о по меньшей мере 120 миллионах фунтов стерлингов. Аль-Хиляль же с легкостью может согласиться выплатить такую сумму за игрока.

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