Аль-Хиляль помпезно представил Неймара и сенсационно потерял очки, голевое молчание Бензема продолжается
Аль-Хиляль и Аль-Иттихад сыграли свои матчи 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Не обошлось без неожиданностей.
Чемпионат Саудовской Аравии, 2 тур
Аль-Хиляль – Аль-Фейха – 1:1
Голы: Аль-Хамдан, 20 – Сокола, 15
Аль-Иттихад – Аль-Таи – 2:0
Голы: Хамдалла, 54, Аль-Амри, 90+1
Аль-Хиляль перед началом матча с Аль-Фейхой помпезно представил своим болельщикам Неймара и других новичков. Бразилец, как и Ясин Буну, в заявку на игру не попал, а его партнеры пропустили быстрый гол. На 15-й минуте Сакала ударом с острого угла поразил ворота Аль-Хиляля.
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Подопечные Жорже Жезуса молниеносно отыгрались. Аль-Хамдан сравнял счет, но это был последний успех хозяев. Аль-Хиляль владел мячом почти 80% игрового времени, однако больше забить не смог. 1:1 – один из фаворитов чемпионата потерял очки.
Аль-Иттихад после разгрома Игора Йовичевича в первом туре принимал Аль-Таи. Действующему чемпиону пришлось непросто, но свое преимущество Карим Бензема и Ко все же доказали. Все решили два гола в начале и конце второго тайма. Бензема снова не отметился голом, но его команда идет без потерь в чемпионате – 6 очков и суммарные 5:0 в двух матчах.
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