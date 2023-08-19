Чемпионат Саудовской Аравии, 2 тур

Аль-Хиляль – Аль-Фейха – 1:1

Голы: Аль-Хамдан, 20 – Сокола, 15

Аль-Иттихад – Аль-Таи – 2:0

Голы: Хамдалла, 54, Аль-Амри, 90+1

Аль-Хиляль перед началом матча с Аль-Фейхой помпезно представил своим болельщикам Неймара и других новичков. Бразилец, как и Ясин Буну, в заявку на игру не попал, а его партнеры пропустили быстрый гол. На 15-й минуте Сакала ударом с острого угла поразил ворота Аль-Хиляля.

Йовичевич снова потерпел неудачу в Саудовской Аравии – эффектный гол и экс-кипер Милана опустили хорвата на дно

? JOGADAÇA INDIVIDUAL E QUE GOLAÇO DO SAKALA!



A ZEBRINHA VAI PASSEANDO NA ARÁBIA SAUDITA! AL FAYHA NA FRENTE!pic.twitter.com/moDZAgIt8p — Central do Arabão (@centraldoarabao) August 19, 2023

Подопечные Жорже Жезуса молниеносно отыгрались. Аль-Хамдан сравнял счет, но это был последний успех хозяев. Аль-Хиляль владел мячом почти 80% игрового времени, однако больше забить не смог. 1:1 – один из фаворитов чемпионата потерял очки.

Аль-Иттихад после разгрома Игора Йовичевича в первом туре принимал Аль-Таи. Действующему чемпиону пришлось непросто, но свое преимущество Карим Бензема и Ко все же доказали. Все решили два гола в начале и конце второго тайма. Бензема снова не отметился голом, но его команда идет без потерь в чемпионате – 6 очков и суммарные 5:0 в двух матчах.

Роналду с Аль-Насром потерпел второе поражение подряд, Джеррард снова отпраздновал победу