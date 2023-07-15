Серб Александр Митрович близок к переезду в Саудовскую Аравию. Фулхэм хочет получить за футболиста солидные деньги.

Саудовский Аль-Хиляль продолжает собирать звезд европейского футбола в своем составе. Азиаты хотят подписать сербского форварда Александра Митровича, который ныне выступает за лондонский Фулхем.

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Сообщается, что саудиты согласовали условия личного контракта с сербом. Однако руководству Аль-Хиляля не удается договориться с "дачниками". Первый запрос в 30 миллионов евро на этой неделе был отклонен англичанами – они требуют за переход 28-летнего футболиста 50 миллионов. Об этом пишет Николо Скира.

В минувшем сезоне Митрович забил 14 голов и сделал две результативные передачи в 24 матчах АПЛ. Также форвард запомнился толчком арбитра в матче Кубка Англии, за который был дисквалифицированный на длительный срок.

Напомним, в составе Аль-Хиляля уже выступают Сергей Милинкович-Савич, Калиду Кулибали и Рубен Невеш.

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