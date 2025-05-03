Пресс-служба Аль-Хиляля сообщила о расторжении контракта с тренером в своих соцсетях. Команду временно возглавит бывший помощник Жезуша – Мохаммад аль-Шальхуб.

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Ранее появилась информация, что 70-летний Жезуш может возглавить национальную сборную Бразилии. Португалец возглавил Аль-Хиляль в 2023 году, В прошлом сезоне команда под руководством Жезуша стала чемпионом Саудовской Аравии и завоевала Кубок Короля.

В текущем сезоне Аль-Хиляль занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, в активе команды 62 зачетных пункта после 29-ти туров чемпионата. Отставание от лидера, Аль-Иттихада составляет шесть очков.

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