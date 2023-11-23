Аль-Хиляль продолжает поиски звёздного атакующего игрока, который заменил бы травмированного Неймара. Бразилец получил серьёзную травму колена и выбыл из игры приблизительно на год. Как информирует Diario Sport, ссылаясь на саудовские СМИ, Аль-Хиляль обратил своё внимание на правого вингера Барселоны Рафинью.

Осимхен – об отказе команде Неймара: "Чем больше говорил "нет", тем больше они увеличивали предложение"

Это уже второй раз, когда Аль-Хиляль заинтересовался Рафиньей. Прошлым летом бразилец отказался переезжать в Саудовскую Аравию – он мечтает продолжать играть за "блаугранас".

Сам Рафинья не демонстрирует стабильности в этом сезоне. Спортивный директор клуба Деку ждал от вингера существенного прогресса, но бразилец пока что не демонстрирует улучшения своей игровой формы. Сообщается, что если каталонцы получат достойное предложение по Рафинье, то будут готовы как минимум рассмотреть его.

Рафинья перешел в Барселону из Лидса летом 2022 года за 57 млн евро, не считая бонусы.

Корона над Бернабеу и гигантская орлица для Трубина – ИИ сделал эпичный редизайн стадионов Европы