Аль-Хелаифи объяснил, почему Буффон выбрал ПСЖ

Президент французского Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход в состав гранда опытного кипера Джанлуиджи Буффона.

"Буффон – великий голкипер, у него много опыта. Джиджи выбрал ПСЖ, чтобы завоевать новые трофеи", – цитирует Аль-Хелаифи официальный твиттер Пари Сен-Жермен.

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Напомним, что Буффон официально стал игроком ПСЖ на прошлой неделе. 40-летний вратарь подписал с парижанами контракт по схеме 1+1. По неофициальной информации, во Франции итальянец будет зарабатывать 8 млн евро за сезон.

В понедельник Буффон провел первую тренировку в Пари Сен-Жермен. Также кипер заявил, докажет, что все еще является хорошим голкипером. Новый сезон во французской Лиге 1 стартует в начале августа.