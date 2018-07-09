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Аль-Хелаифи объяснил, почему Буффон выбрал ПСЖ

20:13 63 Читати українською
Аль-Хелаифи объяснил, почему Буффон выбрал ПСЖ
Джанлуиджи Буффон / ФК Пари Сен-Жермен

Президент французского Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход в состав гранда опытного кипера Джанлуиджи Буффона.

"Буффон – великий голкипер, у него много опыта. Джиджи выбрал ПСЖ, чтобы завоевать новые трофеи", – цитирует Аль-Хелаифи официальный твиттер Пари Сен-Жермен.

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Напомним, что Буффон официально стал игроком ПСЖ на прошлой неделе. 40-летний вратарь подписал с парижанами контракт по схеме 1+1. По неофициальной информации, во Франции итальянец будет зарабатывать 8 млн евро за сезон.

В понедельник Буффон провел первую тренировку в Пари Сен-Жермен. Также кипер заявил, докажет, что все еще является хорошим голкипером. Новый сезон во французской Лиге 1 стартует в начале августа.

Теги
Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция Нассер Аль-Хелаифи
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