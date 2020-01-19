Аль-Фатех Коваля вылетел из Кубка Саудовской Аравии – украинец не сумел отбить ни одного пенальти

Абха в рамках 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии на своем поле одолела Аль-Фатех и не позволила команде украинца пройти в полуфинал соревнований. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Саудовской Аравии

Абха – Аль-Фатех – 1:1 (основное время)

Голы: Бгуир, 30 (пен.) – Саадан, 51

Дополнительное время – 0:0

Серия пенальти – 5:3

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Украинский голкипер Максим Коваль вышел за свою команду со стартовых минут и провел на поле весь поединок. Однако его мастерства не хватило, чтобы помочь своей команде пробиться в следующий раунд соревнований.

Аль-Фатех пропустил уже в первой половине встречи: арбитр зафиксировал нарушение в штрафной гостей и назначил пенальти – Саад Бгуир уверенно переиграл Максима. Во втором тайме полузащитник Аль-Фатеха Марван Саадан счет сравнял и команды перевели игру в овер-тайм. Дополнительное время закончилось безголевой ничьей и началась серия послематчевых пенальти.

К сожалению, наш кипер не смог отбить хотя бы один удар и Аль-Фатех, уступив со счетом 5:3, вылетел из турнира. К слову, вратарь хозяев в серии одиннадцатиметровых тоже не демонстрировал чудес, однако ему помогла неточность гостей – полузащитник Аль-Фатеха Хуссейн Аль-Нахли банально не попал в ворота.

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