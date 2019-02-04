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Аль-Духайль объявил о трансфере Накадзимы, которым интересовался Шахтер – как ПСЖ может обойти финансовый фэйр-плей УЕФА

10:52 89 Читати українською
Аль-Духайль объявил о трансфере Накадзимы, которым интересовался Шахтер – как ПСЖ может обойти финансовый фэйр-плей УЕФА
Шой Накадзима / ФК Аль-Духайль

Хавбек Портимоненсе Шой Накадзима продолжит карьеру в Катаре.

Аль-Духайль на официальном сайте объявил о переходе японца Шоя Накадзимы. Сообщается, что катарцы заплатят за игрока 35 млн евро. К слову, на днях в катарский клуб перешел защитник Ювентуса Мехди Бенатия.

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Журналисты авторитетного издания AS, считают, что через трансфер Накадзимы в Аль-Духайль парижский клуб пытается обойти финансовый фэйр-плей УЕФА. Дело в том, что у ПСЖ и Аль-Духайля один владелец. Шой может вскоре перейти в аренду в парижский клуб за символическую сумму.

24-летний японец заинтересовал французский гранд. ПСЖ хочет видеть хавбека в своих рядах, но трансфера мешает финансовый фэйр-плей.

Напомним, что ранее в подписании вой Накадзимы был заинтересован донецкий Шахтер.

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Мир Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Трансферы Портимоненсе Портимоненсе Шоя Накадзима Шоя Накадзима Аль-Духайль Аль-Духайль
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