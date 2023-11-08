Аль-Айн в своем твиттере сообщил о разрыве контракта с Альфредом Схрёдером по обоюдному согласию.

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Нидерландец заменил Сергея Реброва во главе Аль-Айна в июле этого года, и проработал в клубе из ОАЭ чуть более 4 месяцев.

Отметим, что Аль-Айн сейчас занимает третье место в чемпионате ОАЭ, имея в активе 15 очков. Отставание от лидеров составляет 2 пункта. В азиатской Лиге чемпионов команда лидирует в группе A, имея 12 баллов после 4 туров.

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