Аль-Айн уволил тренера, который заменил Реброва в ОАЭ
17:08 - Читати українською
Наставник Альфред Схрёдер официально покинул Аль-Айн.
Аль-Айн в своем твиттере сообщил о разрыве контракта с Альфредом Схрёдером по обоюдному согласию.
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Нидерландец заменил Сергея Реброва во главе Аль-Айна в июле этого года, и проработал в клубе из ОАЭ чуть более 4 месяцев.
Отметим, что Аль-Айн сейчас занимает третье место в чемпионате ОАЭ, имея в активе 15 очков. Отставание от лидеров составляет 2 пункта. В азиатской Лиге чемпионов команда лидирует в группе A, имея 12 баллов после 4 туров.
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