Подопечные Реброва вернулись к победному шествию, разбив Хорфаккан в матче 14-го тура чемпионата ОАЭ. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат ОАЭ 2021/22, 14-й тур

Аль-Айн – Хорфаккан – 4:1

Голы: Рахими, 19, Лаба, 41, (пен.), 64, Гуанка, 59 – Нассер, 50

Аль-Айн впервые уступил в чемпионате под руководством Сергея Реброва в прошлом туре. Кроме этого, команда еще и вылетела из Кубка Президента, поэтому реабилитироваться нужно было как можно скорее. Жертвой Аль-Айна стал Хорфаккан. На 19-й минуте Рахими открыл счет во встрече, а перед перерывом Лаба реализовал пенальти.

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Начало второго тайма получилось неожиданным, ведь Нассер сократил отставание. Впрочем, Гуанка спустя 9 минут легко переправил мяч в ворота, а Лаба добил соперника.

Таким образом, Аль-Айн набрал 33 очка и сохранил отрыв от Аль-Вахды в 6 пунктов. Хорфаккан остался десятым с 15 баллами.

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