Аль-Айн не смог победить аутсайдера чемпионата ОАЭ Аль-Урубу в матче 18 тура первенства. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат ОАЭ 2021/22, 18-й тур

Аль-Айн – Аль-Уруба – 1:1

Голы: Рафаель Перейра, 88 – Мадан, 38

Подопечные Сергея Реброва довольно неожиданно потеряли очки в матче с предпоследней командой первенства – Аль-Урубой. Первая половина была за аутсайдером – Мадан на 38-й минуте неожиданно открыл счет во встрече.

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Аль-Айн владел бешеным преимуществом – 28 ударов против 2 у соперника. Тем не менее, забить удалось только однажды. Спасителем стал Перейра, замкнувший навес с фланга на 88 минуте.

Таким образом, команда Реброва набрала 43 очка и осталась на первом месте, а Аль-Уруба с 10 пунктами расположилась на предпоследней строчке.

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