Только травма помешала опытному защитнику Андрею Бурке перейти в команду Мирчи Луческу.

Центральный защитник ЧФР Клуж и сборной Румынии Андрей Бурке мог оказаться в Динамо, сообщает Prosport.ro.

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Летом интерес к 28-летнему защитнику проявлял лично Мирча Луческу, однако трансферу помешала травма колена Бурке. Сейчас Андрей, желающий переехать в другой чемпионат, восстановился и уже вернулся на поле. С предложением относительно игрока сразу выступил Аль-Айн Сергея Реброва, который предложил за футболиста 2 млн евро.

Напомним, контракт Бурке с ЧФР Клуж рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает защитника в 3,3 миллиона евро.

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