Сегодня, 7 июня, состоялась презентация Сергея Реброва на посту главного тренера команды из ОАЭ.

Для представления украинского специалиста пресс-служба Аль-Айна создала эффектный видеоролик, который опубликовала в своих соцсетях.

Ребров будет получать невероятную сумму в Аль-Айне, – СМИ

На видео были собраны моменты работы Реброва в Ференцвароше, Аль-Ахли и Динамо. В конце ролика Сергей на английском сказал: "Я хочу быть частью истории Аль-Айна".

Напомним, что Ребров покинул Ференцварош после трех чемпионств подряд и выхода в групповой этап ЛЧ 2020/21. Вчера, 6 июня, специалист официально стал наставником Аль-Айна из ОАЭ.

Збірна України, якої не буде на Євро-2020 – лідер Динамо, Коноплянка і найкращий бомбардир УПЛ