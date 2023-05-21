Аль-Айн определился со сменщиком Сергея Реброва на посту главного тренера команды, сообщает UAEkick.

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По информации источника, эмиратский клуб близок к подписанию контракта с нидерландским специалистом Альфредом Схрьодером.

К слову, ныне 50-летний наставник находится без работы. Последней его командой был Аякс, который он покинул в январе этого года. Также он успел потренировать Твенте, Хоффенхайм и Брюгге (который привел к чемпионству), а также работал ассистентом Рональда Кумана в Барселоне.

Напомним, контракт Реброва с Аль-Айном истекает 30 июня 2023 года. Ранее СМИ сообщали, что 48-летний украинец уже подписал соглашение о сотрудничестве с национальной сборной Украины, о чем официально объявят в ближайшее время.

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