Саудовский Аль-Ахли и японский Кавасаки Фронтале встретились в финале Азиатской Лиги чемпионов. Результат и обзор встречи в этой новости на "Футбол 24".

Азиатская Лига чемпионов 2024/25, финал

Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Кавасаки Фронтале (Япония) – 2:0

Голы: Галену, 35, Кессье, 42

Аль-Ахли и Кавасаки Фронтале в полуфинале Азиатской ЛЧ одолели Аль-Хиляль и Аль-Наср соответственно. В составе Аль-Ахли хватает звездных игроков, которые сделали себе имя в Европе. Это и бывший вратарь Челси Эдуар Менди, экс-хавбек Милана Франк Кессье, бывший форвард Ливерпуля Роберто Фирмино, экс-звезда Ман Сити Рияд Марез. Есть и менее раскрученные игроки: экс-защитники Ювентуса и Ромы Мэри Демираль и Рожер Ибаньес, экс-вингер Порту Галену (в 2 матчах с Шахтером в ЛЧ 2023/24 оформил 4 гола и 3 ассиста) и бывший форвард английского Брентфорда Айвен Тоуни.

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Счет во встрече был открыт на 35-й минуте. Галену обыгрался с Фирмино и решил пробить метров с 23-х – мяч идеально закрутил в дальнюю девятку. А уже через 7 минут удвоил преимущество Кессье. Теперь Фирмино на правом краю штрафной пробросил защитнику между ног и навесил в район вратарской, где экс-хавбек Милана перепрыгнул всех – 2:0!

Японцы же так и не смогли навязать борьбу звездному сопернику, не нанеся ни одного удара в створ с 7 попыток. Для сравнения: Аль-Ахли имел 16 ударов в целом, а 7 из них пришлись в плоскость. Таким образом, именно Аль-Ахли стал обладателем Азиатской Лиги чемпионов 2024/25.

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Galeno goes top bins with an INCREDIBLE strike to give Al-Ahli the lead in the AFC Champions League final pic.twitter.com/SYlnGInBlN — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) May 3, 2025

Franck Kessié rises above the rest and powers it home to double Al-Ahli's lead in the AFC Champions League Final pic.twitter.com/eDNqrgu1Py — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) May 3, 2025

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