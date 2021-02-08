Аль-Ахли встречался с Баварией в полуфинале клубного чемпионата мира. Смотрите видео голов и обзор матча Аль-Ахли – Бавария на "Футбол 24".

Мюнхенцы без особых проблем справились с египетским Аль-Ахли и пробились в финал клубного ЧМ.

Втрата батька, доленосна травма, "поганий вчитель" Клопп і роль дружини. Роберт Лєвандовскі чуттєво описав свої драми

Героем матча стал главный форвард Баварии Роберт Левандовски. 32-летний поляк открыл счет во встрече, а ближе к завершению поединка удвоил преимущество немцев, оформив дубль.

В заключительной встрече клубного чемпионата мира Бавария встретится с мексиканским Тигресом, матч запланирован на 11 февраля.

Бавария вышла в финал Клубного чемпионата мира, уверенно переиграв Аль-Ахли