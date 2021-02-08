Аль-Ахли – Бавария: онлайн-трансляция полуфинала Клубного чемпионата мира
19:05 - Читати українською
В рамках поединка 1/2 финала клубного ЧМ-2021 Аль-Ахли встретится с Баварией. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/2 финала Клубного чемпионата мира-2021 Аль-Ахли Каир – Бавария начался в 20:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на канале "UA:Перший", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Аль-Ахли:
Бавария:
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