toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДЕСНА - КАРПАТЫ ТРАНСФЕРЫ РЕАЛ МАДРИД - ХЕТАФЕ АНГЛИЯ

Аквилани рассказал, что мечтает вернуться в Рому

20:36 35 Читати українською
Аквилани рассказал, что мечтает вернуться в Рому
Альберто Аквилани / фото из соцсетей

Итальянский полузащитник Альберто Аквилани, который сейчас находится в статусе свободного агента, признался, что не против возвращения в Рому.

"Если бы мне позвонили из Ромы, я бы сразу вернулся. Это тоже самое, что спросить меня, хочу ли я сыграть на чемпионате мира.

Рома подтвердила переход Гоналона в Севилью

Четыре года назад я должен был вернуться в Рим. Мне нравилось выступать в составе "волков". Однако я буду первый, кто признает, что такое возвращение невозможно. Но я хотел бы стать тренером римлян в будущем", – цитирует Аквилани Football-Italia.

К слову, Аквилани играл за Рому с 2002 по 2009 годы. В составе "волков" он успел выиграть Кубок и Суперкубок Италии.

Обзор итальянского трансферного лета-2018: кто больше потратил и главное из дедлайна

Теги
Рома Рома Италия Альберто Аквилани Альберто Аквилани
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Реал – Хетафе: Лунин не попал в заявку на матч
    Іспанія — 14:07293 Реал – Хетафе: Лунин не попал в заявку на матч
35
мин
Реал Мадрид
23:15
Хетафе
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук