Аквилани рассказал, что мечтает вернуться в Рому

Итальянский полузащитник Альберто Аквилани, который сейчас находится в статусе свободного агента, признался, что не против возвращения в Рому.

"Если бы мне позвонили из Ромы, я бы сразу вернулся. Это тоже самое, что спросить меня, хочу ли я сыграть на чемпионате мира.

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Четыре года назад я должен был вернуться в Рим. Мне нравилось выступать в составе "волков". Однако я буду первый, кто признает, что такое возвращение невозможно. Но я хотел бы стать тренером римлян в будущем", – цитирует Аквилани Football-Italia.

К слову, Аквилани играл за Рому с 2002 по 2009 годы. В составе "волков" он успел выиграть Кубок и Суперкубок Италии.

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