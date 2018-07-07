Акулинин: Благодарен Карпатам, но нужно делать шаг вперед

Нападающий Карпат Леонид Акулинин, который на днях покинул львовский клуб, попрощался с командой и болельщиками.

Напомним, Акулинин и Карпаты расторгли контракт по соглашению сторон.

"В первую очередь, хочу поблагодарить всех людей, с которыми работал: администрацию клуба, тренерский штаб и персонал, партнеров по футбольному полю. Вместе мы пережили как тяжелые, так и положительные моменты. Хочу сказать спасибо за полученные эмоции.

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В Карпатах я получил хороший для себя опыт, очень благодарен за это клубу. Здесь я вырос и как личность, и как футболист. В Карпатах одна из лучших атмосфер, которую я испытывал. Мы дружили с ребятами не только на футбольном поле, но и в повседневной жизни. Это приходит со временем, поэтому я рад, что пережил это вместе с Карпатами.

Но нужно делать шаг вперед. Поэтому хочу пожелать этой команде успехов и побед в будущем. Уверен, эта команда может достичь значительно большего", – цитирует Акулинина официальный сайт Карпат.