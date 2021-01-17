"Шпоры" до перерыва получили комфортное преимущество в два гола. Орье замкнул подачу Сона с углового, а Кейн попал в нижний угол из-за пределов штрафной.

Тоттенхэм впервые за 46 лет переиграл Шеффилд на выезде и вернулся в зону ЛЧ

Макголдрик сделал мини-заявку на камбек Шеффилд Юнайтед, но интрига продержалась всего три минуты. Эффектную точку поставил Ндомбеле. Бергвейн аккуратно забросил мяч на француза, а тот в акробатическом прыжке одним касанием перевел кожаного за шиворот Ремсдейлу – 1:3.