Акробатический шедевр Ндомбеле в видеообзоре матча Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм – 1:3
18:47 - Читати українською
Тоттенхэм победил Шеффилд Юнайтед в матче 19 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка.
завершено
Серж Орье 5’
Харри Кейн 40’
Танге Ндомбеле 62’
5’ Серж Орье
40’ Харри Кейн
62’ Танге Ндомбеле
"Шпоры" до перерыва получили комфортное преимущество в два гола. Орье замкнул подачу Сона с углового, а Кейн попал в нижний угол из-за пределов штрафной.
Тоттенхэм впервые за 46 лет переиграл Шеффилд на выезде и вернулся в зону ЛЧ
Макголдрик сделал мини-заявку на камбек Шеффилд Юнайтед, но интрига продержалась всего три минуты. Эффектную точку поставил Ндомбеле. Бергвейн аккуратно забросил мяч на француза, а тот в акробатическом прыжке одним касанием перевел кожаного за шиворот Ремсдейлу – 1:3.
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