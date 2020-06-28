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Акинфенва заплатил штраф из-за чемпионства Ливерпуля

16:45 - Читати українською
Акинфенва заплатил штраф из-за чемпионства Ливерпуля
Адебайо Акинфенва / фото: Уиком

Самый габаритный футболист в мире и болельщик Ливерпуля Адебайо Акинфенва пострадал из-за своей любви к "красным".

Акинфенва стал фигурантом курьезной ситуации в своем клубе – Уиком Уондерерс. Футболист давно болеет за Ливерпуль и после чемпионства "красных" пришел в их футболке на тренировку.

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Правда, руководство Уикома не оценило такой жест Акинфенвы и обязало 32-летнего англичанина заплатить штраф за нарушение клубных правил.

Однако сам Адебайо, которому на момент предыдущего чемпионства Ливерпуля было 8 лет, не слишком расстроился. "Единственный раз, когда я был счастлив заплатить клубный штраф. Ливерпуль – чемпион!" – проинформировал Акинфенва на своей странице в Инстаграме.

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