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Акхисар Селезнева минимально обыграл Гезтепе, Ризеспор без Гладкого потерпел разгром от Бешикташа

29 октября 20:58 32 Читати українською
Акхисар Селезнева минимально обыграл Гезтепе, Ризеспор без Гладкого потерпел разгром от Бешикташа
Акхисар Селезнева минимально обыграл Гезтепе, Ризеспор без Гладкого потерпел разгром от Бешикташа

Закончились матчи 10 тура турецкой Суперлиги с участием украинских исполнителей. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".

Ахисар Селезнева принимал Гезтепе. Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле 79 минут, а его команда одержала победу благодаря голу на 3-й минуте.

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А вот Ризеспор Гладкого, который провел матч на скамейке запасных, потерпел разгромное поражение от Бешикташа.

Суперлига Турции, 10 тур

Акхисар – Гезтепе – 1:0

Гол: Жозуэ, 3

Бешикташ – Ризеспор – 4:1

Голы: Пектемек, 3, 40, Эркин, 72, Лав, 79 – Роко, 50 (автогол)

Нереализованный пенальти: Куарежма (Бешикташ), 60

Удаление: Овачикли (Ризеспор), 10, Садана (Ризеспор), 62

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