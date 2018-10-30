Акхисар Селезнева минимально обыграл Гезтепе, Ризеспор без Гладкого потерпел разгром от Бешикташа

Закончились матчи 10 тура турецкой Суперлиги с участием украинских исполнителей. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".

Ахисар Селезнева принимал Гезтепе. Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле 79 минут, а его команда одержала победу благодаря голу на 3-й минуте.

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А вот Ризеспор Гладкого, который провел матч на скамейке запасных, потерпел разгромное поражение от Бешикташа.

Суперлига Турции, 10 тур

Акхисар – Гезтепе – 1:0

Гол: Жозуэ, 3

Бешикташ – Ризеспор – 4:1

Голы: Пектемек, 3, 40, Эркин, 72, Лав, 79 – Роко, 50 (автогол)

Нереализованный пенальти: Куарежма (Бешикташ), 60

Удаление: Овачикли (Ризеспор), 10, Садана (Ризеспор), 62