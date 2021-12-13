Майк Перри, один из акционеров "ирисок", предложил уволить Рафаэля Бенитеса и назначить на его место Уэйна Руни из Дерби Каунти.

"Обращаюсь ко всем фанатам Эвертона: я являюсь одним из независимых акционеров нашего большого клуба. Меня бесит то, где мы находимся.

Кристал Пелас уверенно победил Эвертон, Лестер разгромил Ньюкасл, Вест Хэм без Ярмоленко расписал ничью из Бернли.

Если я подготовлю презентацию руководству о том, что следует уволить Рафу Бенитесу и назначить Уэйна Руни нашим новым главным тренером, сохранив при этом Данкана Фергюсона, вы поддержите меня?

Когда Данкан руководил командой в течение трех недель, было лучше... Уэйн Руни должен стать главным тренером Эвертона", – написал Перри в Twitter, спровоцировав серьезную дискуссию.

Отметим, что "ириски" расположились 14 строчке турнирной таблицы АПЛ. От зоны вылета их отделяют всего 7 зачетных баллов. Руни сейчас возглавляет Дерби Каунти, который находится на дне Чемпионшипа.

Всем фанатам @Everton : я один из немногих независимых акционеров нашего могучего клуба. Ненавижу то место, где мы находимся. Если я сделаю заявление правлению, что мы должны покинуть Рафа Бенитеса и НАЗНАЧИТЬ УЭЙНА РУНИ нашим новым менеджером с уже действующим Дунком, вы поддержите меня? - Майк Парри (@ mikeparry8) 12 декабря 2021 г.