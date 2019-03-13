Акции Ювентуса подорожали на 30% после победы над Атлетико

Ювентус набрал в цене после победы над Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Цена акций выросла сразу на 30% после победного матча против Атлетико в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Bloomberg.

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Ранее цена одной акции составляла 1,22 евро, а после прохода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов поднялась до 1,58 евро за штуку.

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Напомним, Ювентус победил Атлетико в матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0 и по итогам обеих поединков прошел дальше. Все три гола забил Криштиану Роналду.