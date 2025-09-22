Во время церемонии вручения “Золотого мяча-2025” игрок Барселоны Айтана Бонмати была отмечена наградой лучшего игрока года.

"Золотой мяч-2025": ПСЖ ожидаемо стал лучшим клубом мира

"Золотой мяч" среди женщин – ежегодная награда, которую с 2018 года вручают лучшей футболистке мира. Она является женским аналогом главного трофея для мужчин и быстро приобрела большой престиж в футбольной среде. Победительницу определяют те же журналисты, что голосуют и за мужской "Золотой мяч". В 2024 году награду также выиграла Айтана Бонмати.

Aitana Bonmatí, three times in a row! Can you believe it? ?#ballondor pic.twitter.com/qT53wjKiSV — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Луис Энрике стал лучшим тренером года – наставник не смог прибыть на церемонию вручения