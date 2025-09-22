Айтана Бонмати в третий раз выиграла "Золотой мяч-2025" среди женщин
France Football объявил определил лучшую игрок года среди женщин. Трофей достался Айтани Бонмати.
Во время церемонии вручения “Золотого мяча-2025” игрок Барселоны Айтана Бонмати была отмечена наградой лучшего игрока года.
"Золотой мяч-2025": ПСЖ ожидаемо стал лучшим клубом мира
"Золотой мяч" среди женщин – ежегодная награда, которую с 2018 года вручают лучшей футболистке мира. Она является женским аналогом главного трофея для мужчин и быстро приобрела большой престиж в футбольной среде. Победительницу определяют те же журналисты, что голосуют и за мужской "Золотой мяч". В 2024 году награду также выиграла Айтана Бонмати.
Луис Энрике стал лучшим тренером года – наставник не смог прибыть на церемонию вручения
