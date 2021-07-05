Латиноамериканец пополнил ряды "орлов", сообщает официальный сайт клуба.

РБ Лейпциг подписал второго лучшего бомбардира Бундеслиги

С франкфуртцами Борре заключил 4-летний контракт. Айнтрахт сэкономил на трансфере, поскольку форвард пребывал в статусе свободного агента. Последние четыре года он провел в составе Ривер Плейт. Ранее Борре безуспешно пытался закрепиться в Европе. Колумбиец был на контракте в мадридском Атлетико и посредственно сыграл в аренде за Вильярреал.

К слову, в Кубке Марадоны-2021 Рафаэль Борре провел 13 матчей, в которых забил 8 мячей. На Вальдштадионе воспитанник Депортиво Кали должен заменить Андре Силву, ставшего игроком РБ Лейпциг.

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