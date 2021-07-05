Айнтрахт закрыл переход звезды Ривер Плейт
Нападающий сборной Колумбии Рафаэль Сантос Борре сменил аргентинский Ривер Плейт на франкфуртский Айнтрахт.
Латиноамериканец пополнил ряды "орлов", сообщает официальный сайт клуба.
РБ Лейпциг подписал второго лучшего бомбардира Бундеслиги
С франкфуртцами Борре заключил 4-летний контракт. Айнтрахт сэкономил на трансфере, поскольку форвард пребывал в статусе свободного агента. Последние четыре года он провел в составе Ривер Плейт. Ранее Борре безуспешно пытался закрепиться в Европе. Колумбиец был на контракте в мадридском Атлетико и посредственно сыграл в аренде за Вильярреал.
К слову, в Кубке Марадоны-2021 Рафаэль Борре провел 13 матчей, в которых забил 8 мячей. На Вальдштадионе воспитанник Депортиво Кали должен заменить Андре Силву, ставшего игроком РБ Лейпциг.
10 самых дорогих трансферов за первый месяц межсезонья – МЮ и Ливерпуль вытряхнули кошельки в Германии