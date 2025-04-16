Летом Айнтрахт арендовал у Лидса Расмуса Кристенсена с правом выкупа. После того, как игрок провёл 38 матчей, забил 3 мяча и оформил 3 ассиста, клуб решил выкупить его контракт. Что интересно, в соглашении между двумя клубами была указана завышенная клаусула в размере 12-15 млн евро, эта цена не соответствовала рыночной.

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По информации Kicker, спортивный директор Маркус Крёше договорился о снижении суммы трансфера до 6 миллионов евро. Еще 2,5 миллиона евро могут поступить в виде бонусов. Новый контракт Кристенсена действует до 2029 года.

До перехода в Лидс датчанин выступал за Рому и Зальцбург.