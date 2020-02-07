Айнтрахт в родных стенах уничтожил Аугсбург

В рамках премьерного матча 21-го тура немецкой Бундеслиги Аугсбург потерпел сокрушительное поражение во Франкфурте.

Первый тайм поединка во Фракфурте прошёл довольно динамично. Активнее выглядели хозяева, но больше моментов было у гостей – в частности, Траппу пришлось парировать классные удары и замыкания в исполнении Варгаса, Нидерлехнера и Финнбогасона. Айнтрахт огрызался выстрелами Чендлера, которому под самый перерыв и выпала честь открыть счёт: Кор разрезал оборону Аугсбурга пасом из глубины на правый край штрафной, а Тимоти пробил в ближнюю девятку – 1:0.

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Старт второго тайма гости полностью провалили, пропустив два мяча. Уже на 48-й минуте дубль после навеса с углового оформил Чендлер, нанеся удар головой с рикошетом от перекладины, а на 55-й Андре Силва головой же замкнул подачу с левого фланга – 3:0. В обоих случаях ассистировал Костич. Гости практически ничем не огрызались весь тайм, а под конец поединка Костич к двум ассистам добавил два гола за одну минуту – 5:0. Аугсбург капитулировал.

Таким образом, Айнтрахт набрал 28 очков, поднявшись на девятую позицию в турнирной таблице. Аугсбург опустился на одиннадцатое место, оставшись с 26 зачётными баллами.

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