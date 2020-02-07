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Айнтрахт в родных стенах уничтожил Аугсбург

7 февраля 23:25 12 Читати українською
Айнтрахт в родных стенах уничтожил Аугсбург
Айнтрахт – Аугсбург – 5:0

В рамках премьерного матча 21-го тура немецкой Бундеслиги Аугсбург потерпел сокрушительное поражение во Франкфурте.

37’ Тимоти Чендлер
48’ Тимоти Чендлер
55’ Андре Силва
89’ Филип Костич
90’ Филип Костич
 
37’ Тимоти Чендлер
48’ Тимоти Чендлер
55’ Андре Силва
89’ Филип Костич
90’ Филип Костич

Первый тайм поединка во Фракфурте прошёл довольно динамично. Активнее выглядели хозяева, но больше моментов было у гостей – в частности, Траппу пришлось парировать классные удары и замыкания в исполнении Варгаса, Нидерлехнера и Финнбогасона. Айнтрахт огрызался выстрелами Чендлера, которому под самый перерыв и выпала честь открыть счёт: Кор разрезал оборону Аугсбурга пасом из глубины на правый край штрафной, а Тимоти пробил в ближнюю девятку – 1:0.

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Старт второго тайма гости полностью провалили, пропустив два мяча. Уже на 48-й минуте дубль после навеса с углового оформил Чендлер, нанеся удар головой с рикошетом от перекладины, а на 55-й Андре Силва головой же замкнул подачу с левого фланга – 3:0. В обоих случаях ассистировал Костич. Гости практически ничем не огрызались весь тайм, а под конец поединка Костич к двум ассистам добавил два гола за одну минуту – 5:0. Аугсбург капитулировал.

Таким образом, Айнтрахт набрал 28 очков, поднявшись на девятую позицию в турнирной таблице. Аугсбург опустился на одиннадцатое место, оставшись с 26 зачётными баллами.

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Аугсбург Аугсбург Германия Айнтрахт Франкфурт - Аугсбург Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
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