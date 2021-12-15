Германия, Бундеслига, 16-й тур

Боруссия М – Айнтрахт – 2:3

Голы: Нойхаус, 6, Бенсебаини, 54 – Борре, 45+1, Линдстрём, 50, Камада, 55

Удаление: Тута, 70 (Айнтрахт, вторая желтая карточка)

Аугсбург – РБ Лейпциг – начало матча в 21:30

Байер – Хоффенхайм – начало матча в 21:30

Боруссия Д – Гройтер Фюрт – начало матча в 21:30

Унион Берлин – Фрайбург – начало матча в 21:30

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Менхенгладбасская Боруссия вышла вперед в домашнем матче с Айнтрахтом уже на шестой минуте. Фактически первая опасная атака привела к взятию ворот: Коне протянул сферу левым флангом, вырезал на дальнюю стойку на Скалли, тот отдал поближе к центру и Нойхаус мощно пробил в дальний угол.

Гости бросились отыгрываться, но "жеребцы" блокировали любые попытки соперника заострить. Лишь в добавленное к первому тайма время гостям удалось нанести первый и, как оказалось, результативный удар в створ ворот: Линдстрём получил мяч на правом фланге, ворвался в штрафную площадку и прострелил на Борре, который слета переправил сферу в сетку.

После отдыха Линдстрём удвоил преимущество "орлов", однако уже через мгновение менхенгладбахцы заработали право на пенальти – да Коста въехал в ногу Коне. Бенсебаини успешно привел приговор в исполнение. Но уже в следующей атаке Камада убежал от защитников, вышел один на один и снова вывел Айнтрахт вперед. На крыльях успеха гости бросились дожимать соперника и игрокам Борусии иногда приходилось просто выносить мяч подальше. За 20 минут до завершения матча Тута за ненужный фол получил вторую желтую и оставил Айнтрахт в меньшинстве. Это, однако, не помогло хозяевам спасти ничью.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ