Айнтрахт в меньшинстве удержал победу над Боруссией М – "жеребцы" потерпели четвертое поражение подряд
В среду 16-й тур чемпионата Германии продолжило несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".
Германия, Бундеслига, 16-й тур
Боруссия М – Айнтрахт – 2:3
Голы: Нойхаус, 6, Бенсебаини, 54 – Борре, 45+1, Линдстрём, 50, Камада, 55
Удаление: Тута, 70 (Айнтрахт, вторая желтая карточка)
Аугсбург – РБ Лейпциг – начало матча в 21:30
Байер – Хоффенхайм – начало матча в 21:30
Боруссия Д – Гройтер Фюрт – начало матча в 21:30
Унион Берлин – Фрайбург – начало матча в 21:30
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Менхенгладбасская Боруссия вышла вперед в домашнем матче с Айнтрахтом уже на шестой минуте. Фактически первая опасная атака привела к взятию ворот: Коне протянул сферу левым флангом, вырезал на дальнюю стойку на Скалли, тот отдал поближе к центру и Нойхаус мощно пробил в дальний угол.
Гости бросились отыгрываться, но "жеребцы" блокировали любые попытки соперника заострить. Лишь в добавленное к первому тайма время гостям удалось нанести первый и, как оказалось, результативный удар в створ ворот: Линдстрём получил мяч на правом фланге, ворвался в штрафную площадку и прострелил на Борре, который слета переправил сферу в сетку.
После отдыха Линдстрём удвоил преимущество "орлов", однако уже через мгновение менхенгладбахцы заработали право на пенальти – да Коста въехал в ногу Коне. Бенсебаини успешно привел приговор в исполнение. Но уже в следующей атаке Камада убежал от защитников, вышел один на один и снова вывел Айнтрахт вперед. На крыльях успеха гости бросились дожимать соперника и игрокам Борусии иногда приходилось просто выносить мяч подальше. За 20 минут до завершения матча Тута за ненужный фол получил вторую желтую и оставил Айнтрахт в меньшинстве. Это, однако, не помогло хозяевам спасти ничью.