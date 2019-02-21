Айнтрахт – Шахтер: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Донецкий Шахтер встречается с франкфуртским Айнтрахтом в 1/16 финала Лиги Европы-2018/19. Составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Айнтрахт – Шахтер начнутся в 19:55 по киевскому времени. Наставники команд Ади Хюттер и Паулу Фонсека соответственно уже определились со стартовыми составами на поединок.

Напомним, первый матч в Харькове, который состоялся 14 февраля, завершился со счетом 2:2.

Айнтрахт – Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы

Айнтрахт – Шахтер: стартовые составы команд:

Айнтрахт: Трапп – Да Коста, Абрахам, Н'Дика, Хинтереггер – Роде, Хасебе, Костич, Гачинович – Йович, Алле.

Запасные: Реннов, Фаллет, Ребич, Де Гузман, Виллемс, Русс, Пасиенсия.

Шахтер: Пятов – Бутко, Матвиенко, Хочолава, Исмаили – Коваленко, Алан Патрик – Марлос, Соломон, Тайсон – Мораес.

Запасные: Трубин, Кайоде, Малышев, Майкон, Болбат, Бондарь, Фернандо.

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